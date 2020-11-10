Куряне смогут сэкономить на проезде в транспорте до 30 ноября

Акция действует до конца ноября Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 1 октября, когда в городском общественном транспорте стартовала акция «Проезд дешевле с картой Mastercard», куряне совершили 213825 транзакций, сэкономив на проезде более 640 тысяч рублей, сообщили в мэрии Курска.

Скидку три рубля на каждую поездку при безналичном расчете за проезд в общественном транспорте пассажиры могут получить до 30 ноября.

Режим офлайн, в котором работают терминалы, не позволяет учесть скидку сразу, поэтому в чеке пассажиры видят полную стоимость поездки. СМС-оповещение о списании денег человек получает после того, как перевозчик выгрузит свои данные.

В акции «Проезд дешевле с картой Mastercard» участвуют бесконтактные карты Mastercard любого банка. Для оплаты также можно использовать приложения Apple Pay, Samsung Pay, GPay.