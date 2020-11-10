В центре Курска продолжат снос лип

Деревья вырубят в центре города Фото: Светлана ВОЛКОВА

На главных улицах областного центра высадят 24 шаровидных клена.

Как рассказали в комитете городского хозяйства, на участке по улице Ленина (нечетная сторона от ул. Ухтомского до ул. Можаевской) и улице Марата вдоль здания Главпочтамта планируется убрать 26 старых лип, с заменой на 24 саженца шаровидного клена.

- Главная причина сноса лип – их аварийное состояние, солидный возраст и внушительное количество болезней. К такому выводу пришли специалисты из Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, - сообщили в мэрии.

Напомним, что работы по замене лип на шаровидные клены начались еще в прошлом году.