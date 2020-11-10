В Курске работает "горячая линия" по наличию лекпрепаратов в аптеках

В регионе периодически образуется дефицит в аптеках то одного, то другого Фото: Светлана ВОЛКОВА

Телефон горячей линии «Курской фармации» продолжает работу. Узнать о наличии препаратов в аптеках региона можно по телефону 8 (4712) 515-515. Горячая линия, организованная в «Курской фармации», работает ежедневно с 08:00 до 22:00.

В справочной сообщат о препаратах, имеющихся в продаже во всех аптечных сетях, работающих на территории региона. Можно также оставить заявку на поиск препарата, операторы перезвонят, когда необходимое лекарство появится в продаже.

На минувшей неделе в Курскую область поступило свыше 40 тыс. доз антибиотиков, иммуномодуляторов, противовирусных препаратов и антикоагулянтов. Лекарственные средства распределены по аптекам Курской области, проходят процесс маркировки. Ряд препаратов в аптеках выдают только по рецепту врача