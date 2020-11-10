До конца года в Курской области откроется 12 модельных библиотек

В модельных библиотеках будет больше читателей Фото: Из архива КП.

В селе Дьяконово Октябрьского района открылась модельная библиотека. В сельской библиотеке в рамках нацпроекта «Культура» проведен текущий ремонт и приобретена современная компьютерная техника. На эти цели выделено 370 тысяч рублей.

Благодаря модернизации учреждение стало еще более привлекательным для читателей. В обновленную сельскую библиотеку будут охотно приходить люди разного возраста за хорошими книгами, новыми знаниями и впечатлениями, позитивными эмоциями, отметили в региональном комитете по культуре.

В 2020 году в Курской области откроется 12 модельных библиотек. Сейчас все библиотеки региона в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора массовые мероприятия не проводят, производится только выдача литературы.