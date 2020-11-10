Курская область получит дополнительную квоту на обучение безработных

Обучение продлится от трех недель
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Как отметили в областном комитете образования и науки, в связи с тем, что регион выполнил взятые обязательства по обучению безработных на 100%, в Минпросвещения принято решение о выделении дополнительной квоты на обучение в этом году еще 250 человек.
В целом же в 2020 году этой мерой поддержки воспользовались 950 человек. Это безработные, выпускники образовательных организаций, а также те, кто находился под риском увольнения. Сейчас заканчивается подготовка по программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.
Региональным оператором в Курской области стал Рыльский социально-педагогический колледж. Центры обучения в нашем регионе открыты в 16 колледжах Курска, Рыльска, Железногорска, Суджи, Дмитриева и Обояни, они обеспечивают подготовку по профессиям:
кирпичная кладка;
парикмахерское искусство;
преподавание в младших классах;
ремонт и обслуживание легковых автомобилей;
сварочные технологии;
электромонтаж;
поварское дело;
дошкольное воспитание;
физическая культура, спорт и фитнес;
сухое строительство и штукатурные работы;
кровельные работы по металлу;
облицовка плиткой;
сетевое и системное администрирование;
эксплуатация сельскохозяйственных машин;
предпринимательство;
программные решения для бизнеса;
хлебопечение;
агрономия;
агент страховой;
охрана труда.
Обучение для всех желающих бесплатное. Продолжительность занятий составляет от трех недель. После завершения обучения каждый участник программы получает документ о новой квалификации