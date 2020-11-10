Курская область получит дополнительную квоту на обучение безработных

Обучение продлится от трех недель Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как отметили в областном комитете образования и науки, в связи с тем, что регион выполнил взятые обязательства по обучению безработных на 100%, в Минпросвещения принято решение о выделении дополнительной квоты на обучение в этом году еще 250 человек.

В целом же в 2020 году этой мерой поддержки воспользовались 950 человек. Это безработные, выпускники образовательных организаций, а также те, кто находился под риском увольнения. Сейчас заканчивается подготовка по программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.

Региональным оператором в Курской области стал Рыльский социально-педагогический колледж. Центры обучения в нашем регионе открыты в 16 колледжах Курска, Рыльска, Железногорска, Суджи, Дмитриева и Обояни, они обеспечивают подготовку по профессиям:

кирпичная кладка;

парикмахерское искусство;

преподавание в младших классах;

ремонт и обслуживание легковых автомобилей;

сварочные технологии;

электромонтаж;

поварское дело;

дошкольное воспитание;

физическая культура, спорт и фитнес;

сухое строительство и штукатурные работы;

кровельные работы по металлу;

облицовка плиткой;

сетевое и системное администрирование;

эксплуатация сельскохозяйственных машин;

предпринимательство;

программные решения для бизнеса;

хлебопечение;

агрономия;

агент страховой;

охрана труда.

Обучение для всех желающих бесплатное. Продолжительность занятий составляет от трех недель. После завершения обучения каждый участник программы получает документ о новой квалификации