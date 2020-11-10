Выборы курских глав СНТ проконтролируют муниципалитеты

Правления курских СНТ часто злоупотребляют своими полномочиями и действуют не в пользу простых дачников Фото: Светлана ВОЛКОВА

Муниципальная власть проконтролирует выборы глав СНТ. Решение принято на совещании под руководством заместителя губернатора Курской области Сергея Стародубцева с представителями инициативных групп из двух СНТ – «Курск» и «Золотая осень». В обсуждении проблемных вопросов приняли участие специалисты администраций городских округов и Курского района.

- Я призываю глав напрямую работать с людьми – встречаться с ними и взаимодействовать. Сложившиеся ситуации попробуем решить, проведя внеочередные выборы. Они помогут определить председателей, учитывая мнение каждого члена СНТ, – сказал замгубернатора.

У представителей некоммерческих садовых товариществ общие проблемы – в течение последних лет там появились новые председатели. Люди утверждают, что смена руководства произошла не на законных основаниях, и требуют провести новые выборы. Принято решение об организации внеочередных собраний, на которых определят будущих председателей СНТ. С их проведением помогут главы округов Курска и муниципалитетов.

Кроме того, многие дачники жалуются, что правления курских СНТ стаи бесконтрольными - действуют в интересах ограниченных групп людей, занимаются самоуправством, распоряжаются собранными с садоводов взносами нерационально и по своему усмотрению.