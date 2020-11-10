Режим самоизоляции по коронавирусу в Курске: результаты теста будет передавать по СМС

Результат теста можно будет получить в течение суток Фото: Из архива КП.

В областном клиническом кожвендиспансере создан центр по информированию пациентов о результатах теста на коронавирусную инфекцию. Сотрудниками стали волонтеры-медики, которые имеют доступ к базе данных с результатами тестирований.

Ежедневно они будут передавать информацию о положительных результатах в медицинские учреждения и персонально больным. Сведения об отрицательных результатах пациентам амбулаторно-поликлинического звена станут направлять в смс-оповещении.

До конца недели центр начнет взаимодействовать со всеми медицинскими учреждениями области. Такой формат работы позволит передавать информацию в течение 24 часов с момента получения результатов тестирования.