Режим повышенной готовности по коронавирусу: курским медикам помогают волонтеры и студенты

В поликлиники привлечено 89 человек Фото: Из архива КП.

В медицинских учреждениях региона к оказанию помощи пациентам привлечены ординаторы, студенты и преподаватели КГМУ и Курского базового медицинского колледжа – всего 377 человек.

Они работают в стационарах, принимают пациентов в амбулаторно-поликлинических условиях, выезжают на вызовы неотложной помощи.

В частности, в стационарах, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, трудится 174 человека, из них 12 преподавателей университета, 83 ординатора, 79 студентов.

В поликлиники привлечено 89 человек, на станцию скорой медицинской помощи – 32. Направлены студенты, ординаторы и в другие медучреждения региона Курска и районные ЦРБ – всего таких 82 человека.

Помощь оказывают волонтеры-медики. Члены штаба доставляют средства индивидуальной защиты в районные поликлиники, продукты и лекарства пенсионерам и людям с ограниченными возможностями здоровья, находящимися на самоизоляции, работают в центре по информированию пациентов о результатах теста на коронавирусную инфекцию, на горячих линиях в медицинских учреждениях, сообщили в администрации региона.