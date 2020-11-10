Число заболевших коронавирусом в Курске на 10 ноября 2020 года составило 12 251человек

На сегодняшний день скончались 126 (+3; мужчина 83 года, женщины 54 года и 79 лет) человек
Фото: Из архива "КП"
По данным оперативного штаба на 7:30 10 ноября, в Курской области всего зарегистрирован 12 251 (+141) подтвержденный случай заболевания коронавирусом. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 308 человек, на ИВЛ – 117.
Всего выписано 8 964 (+92) пациента. На сегодняшний день скончались 126 (+3; мужчина 83 года, женщины 54 года и 79 лет) человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +49
г. Железногорск +35
Курский +20
г. Рыльск +10
Мантуровский +5
Глушковский +4
Курчатовский +3
Тимский +3
Касторенский +2
Хомутовский +2
Железногорский +2
Горшеченский +1
Конышевский +1
г. Льгов +1
Льговский +1
Поныровский +1
Советский +1
В остальных муниципалитетах случаев COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.