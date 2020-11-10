Число заболевших коронавирусом в Курске на 10 ноября 2020 года составило 12 251человек

На сегодняшний день скончались 126 (+3; мужчина 83 года, женщины 54 года и 79 лет) человек Фото: Из архива "КП"

По данным оперативного штаба на 7:30 10 ноября, в Курской области всего зарегистрирован 12 251 (+141) подтвержденный случай заболевания коронавирусом. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 308 человек, на ИВЛ – 117.

Всего выписано 8 964 (+92) пациента. На сегодняшний день скончались 126 (+3; мужчина 83 года, женщины 54 года и 79 лет) человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +49

г. Железногорск +35

Курский +20

г. Рыльск +10

Мантуровский +5

Глушковский +4

Курчатовский +3

Тимский +3

Касторенский +2

Хомутовский +2

Железногорский +2

Горшеченский +1

Конышевский +1

г. Льгов +1

Льговский +1

Поныровский +1

Советский +1

В остальных муниципалитетах случаев COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.