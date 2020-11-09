На Курском водохранилище охотник прострелил себе ногу

Мужчине оказали своевременную медицинскую помощь Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Во время охоты на пернатую дичь курянин нарушил правила обращения с оружием и получил касательное ранение ноги. Несчастный случай произошел в охотничьих угодьях в районе Курского водохранилища.

Рядом находились еще два охотника, которые пришли на выручку товарищу. Мужчине оказали своевременную медицинскую помощь. Полиция проводит проверку.

«Оружие на охоте является источником повышенной опасности, каждый обязан знать и неукоснительно соблюдать правила обращения с ним. Это гарантия не только личной безопасности, но и безопасности окружающих», - отметил председатель комитета природных ресурсов области Константин Поляков.