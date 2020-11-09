В Курской области захоронили останки бойцов

В 2020 году на территории Курской области в период «Вахты Памяти» найдены останки 94 советских солдат Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В селе Бобрышево Пристенского районе предали земле останки 16 неопознанных бойцов 777-го стрелкового полка 227-й стрелковой дивизии, погибших в январе 1942 года. Останки были подняты в селе Ракитинка Пристенского района поисковиками отрядов «Курская земля», «Новое поколение» и «Курская дружина».

В 2020 году на территории Курской области в период «Вахты Памяти» найдены останки 94 советских солдат. Всего же за время ее работы поисковиками в регионе обнаружены останки более 13 тысяч советских воинов и мирных жителей, установлены места захоронений около 20 тысяч человек. Их имена занесены во Всероссийскую Книгу памяти.