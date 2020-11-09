В Курской области ожидаются заморозки

Температура воздуха ночью составит -4…+1 ºС Фото: Из архива "КП"

С вчера 9 ноября и на протяжении суток в Курской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью местами туман. Ветер северо-западный ночью 4-9, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит -4…+1 ºС, днем +2…+7 ºC.

Спасатели напоминают курянам, что туман представляет для автомобилистов серьезную опасность. Ограничение видимости на дорогах приводит к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий. Во время тумана они рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, то следует максимально снизить скоростной режим.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в Службу спасения по номеру телефона 112.