Под Курском нашли минометную мину

Саперы изъяли минометную мину калибром 50 мм Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

9 ноября в Службу спасения поступило сообщение об обнаружения взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной войны в селе Березники Рыльского района. На место ЧП выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

Саперы изъяли минометную мину калибром 50 мм и вывезли ее на полигон «Постоялые дворы» для дальнейшего уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета нужно незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.