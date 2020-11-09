В Курске прошел рейд по водителям, не уступающим дорогу «скорой»

Водители пояснили, что не слышали сирену из-за громкой музыки в салоне Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Сотрудники ГИБДД провели в Курске рейд по выявлению водителей, не предоставляющих преимущество автомобилю «скорой» медицинской помощи. Инспекторы выявили двух водителей, создавших помехи в движении транспортного средства со включенной световой и звуковой сигнализацией. Водители пояснили, что не слышали сирену из-за громкой музыки в салоне.

В отношении автомобилистов составили административные протоколы. С ними провели профилактические беседы о важности предоставления преимущества спецавтотранспорту.

Госавтоинспекция Курской области напоминает - самым важным в решении водителей пропустить автомобиль «скорой» помощи должен быть не страх перед административной ответственностью за нарушение ПДД, а понимание своей ответственности и того, что от поведения за рулем может напрямую зависеть жизнь другого человека, которому нужна срочная медицинская помощь.