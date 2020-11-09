Курский роддом вновь принимает коронавирусных больных

В городском роддоме развернуто 128 мест под прием больных с COVID-19 Фото: Из архива "КП"

Городской клинический родильный дом возобновил работу с коронавирусными больными в полном объеме. Напомним, 5 ноября в медучреждении сломался газификатор, автоматически подающий кислород. 38 пациентов экстренно перевели в другие лечебные учреждения, из них 12 - в областную больницу, 22 человека - в БСМП и четверых - в горбольницу № 6.

«Никто из пациентов не пострадал. Подача кислорода не прекращалась, аппараты ИВЛ работали. Переводили по скорой помощи тяжелых пациентов, на течение их заболевания это не повлияло», - рассказала главный врач медучреждения Наталья Мальцева.

Сейчас на лечении в городском роддоме находится 88 пациентов, 10 из них в реанимации. Работа газификатора, автоматически подающего кислород, полностью восстановили в воскресенье.

В городском роддоме развернуто 128 мест под прием больных с COVID-19. Кислород подведен к 92 койкам, 45 из них реанимационные.

За последние сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 138 курян. За все время пандемии заболели 12 110 человек.