Под Курском из грузовика на «Мерседес» выпала арматура

В результате ДТП водитель «Мерседеса» получил травмы Фото: Яна ШЕЛЕСТ

7 ноября примерно в 18:20 36-летний водитель автомобиля «Мерседес» ехал по автодороге Курск – Льгов – Рыльск. На 49 километре трассы в Курчатовском районе из впереди движущегося грузовика на иномарку выпала арматура. В результате ДТП водитель «Мерседеса» получил травмы.

Свидетелей и очевидцев данного ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просят сообщить по телефону дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712)36-70-01, 36-70-02, а также по телефону дежурной части ОГИБДД МО МВД России «Курчатовский» 8(47131)4-23-02.