Курский поисковый отряд «Высота» передал в музей коллекцию оружия

Новая экспозиция «Оружие Победы», посвященная 75-летию Великой Победы, уже доступна для посетителей

Поисковый отряд «Высота» Курской АЭС передал в Курчатовский краеведческий музей коллекцию оружия. В нее вошли боевой экземпляр пистолета-пулемета системы Шпагина (ППШ), две винтовки Мосина, в том числе снайперская, пулемет Дегтярева ДП-27, автоматическая винтовка Токарева (АВТ), трофейная винтовка Маузер К-98 и знаменитый пулемет Максима.

Коллекцию оружия поисковики собирали пять лет. Все экземпляры отреставрированы. И пулеметы, и винтовки также можно использовать для шумовых эффектов в реконструкциях боев. По предварительной оценке такая коллекция может стоить около двух миллионов рублей.

Новая экспозиция «Оружие Победы», посвященная 75-летию Великой Победы, уже доступна для посетителей. Помимо новых экспонатов в выставочных залах представлены находки поисковиков прошлых лет: личные вещи солдат, форма, снаряды, останки самолета ИЛ-2.