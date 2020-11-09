Число заболевших коронавирусом в Курске на 9 ноября 2020 года составило 12 110 человек

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 350 человек Фото: Из архива "КП"

По данным оперативного штаба на 7:30 9 ноября, в Курской области всего зарегистрировано 12 110 (+138) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 350 человек, на ИВЛ – 121.

Всего выписано 8 872 (+65) пациента. На сегодняшний день скончались 123 человека, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +66

Суджанский +11

Тимский +9

Большесолдатский +7

Глушковский +6

г. Льгов +6

Курчатовский +5

Медвенский +5

Касторенский +4

Беловский +3

Горшеченский +3

Обоянский +3

г. Щигры +3

Курский +2

г. Суджа +2

Льговский +1

г. Обоянь +1

Черемисиновский +1

В остальных муниципалитетах случаев COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.