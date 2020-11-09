Число заболевших коронавирусом в Курске на 9 ноября 2020 года составило 12 110 человек

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 350 человек
Фото: Из архива "КП"
По данным оперативного штаба на 7:30 9 ноября, в Курской области всего зарегистрировано 12 110 (+138) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 350 человек, на ИВЛ – 121.
Всего выписано 8 872 (+65) пациента. На сегодняшний день скончались 123 человека, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +66
Суджанский +11
Тимский +9
Большесолдатский +7
Глушковский +6
г. Льгов +6
Курчатовский +5
Медвенский +5
Касторенский +4
Беловский +3
Горшеченский +3
Обоянский +3
г. Щигры +3
Курский +2
г. Суджа +2
Льговский +1
г. Обоянь +1
Черемисиновский +1
В остальных муниципалитетах случаев COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.