В курском санатории «Марьино» пройдет реставрация

Все работы планируют завершить в 2024 году

В курском санатории «Марьино» пройдут реставрационные работы. Их проведет Ремонтно-строительное управление Управления по делам Президента РФ. На сохранение исторических зданий и сооружений бывшей усадьбы князей Барятинских из федерального бюджета выделят более 6 млрд рублей. Лечебно-оздоровительный профиль учреждения останется прежним.

Запланированы работы по реставрации и реконструкции на четырех участках: дворец, гостевая и техническая зоны, участок очистных сооружений. В здании дворца заменят отдельные участки чердачных перекрытий, полов, стропил, проведут антисептическую обработку фасадов, восстановят кирпичную кладку, воссоздадут штукатурный слой стен.

Специалисты отреставрируют «Оранжерею» постройки второй половины XIX века, «Кирху на Овальном острове» и «Беседку «Ротонда» на Круглом острове, «Горбатый мост» первой четверти XIX века, ряд кирпичных мостов и сторожевых помещений у восточных, северных и западных ворот усадьбы и другие.

Проект предусматривает также капитальный ремонт гидротехнических сооружений Марьинского пруда, благоустройство территории. Строители восстановят кирпичную отмостку реставрируемых зданий, обустроят пешеходную зону и парковые дорожки, установят малые архитектурные формы.

Запланированы строительство прачечной и котельной, реконструкция пищеблока, киноконцертного, спортивно-досугового и лечебно-диагностического корпусов. Все работы планируют завершить в 2024 году.