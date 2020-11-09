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Под Курском сгорела иномарка

Пожар произошел в Железногорске
Яна ШЕЛЕСТ
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Огонь повредил в автомобиле моторный отсек, бампер и частично панель приборов

Огонь повредил в автомобиле моторный отсек, бампер и частично панель приборов

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

9 ноября в 03:20 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании автомобиля «БМВ» на улице Димитрова в Железногорске. На место происшествия выехали пожарные-спасатели, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей.

Пожар потушили через шесть минут. Огонь повредил в автомобиле моторный отсек, бампер и частично панель приборов.

В ликвидации пожара принимали участие 14 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

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