Под Курском сгорела иномарка

Огонь повредил в автомобиле моторный отсек, бампер и частично панель приборов Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

9 ноября в 03:20 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании автомобиля «БМВ» на улице Димитрова в Железногорске. На место происшествия выехали пожарные-спасатели, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей.

Пожар потушили через шесть минут. Огонь повредил в автомобиле моторный отсек, бампер и частично панель приборов.

В ликвидации пожара принимали участие 14 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.