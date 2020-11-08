В Курске работает "горячая линия" по призыву

Военком считает, что уклонистов стало меньше Фото: Светлана ВОЛКОВА

О том, как проходит осенний призыв в военкомате Центрального и Сеймского округов областного центра рассказал военный комиссар Игорь Ясько^

– Во время распространения коронавирусной инфекции в помещениях военкомата, где работают призывные комиссии нанесена разметка социальной дистанции, проводится бесконтактный замер температуры, организована постоянная дезинфекция. Обязательно наличие масок, перчаток, дезинфицирующих растворов.

На медкомиссию молодых людей вызывают небольшими группами. Каждому назначается определенное время. Это позволяет избежать большого скопления людей в военкомате.

При этом, призывника не отправляют на медосмотр, пока тот не пройдет обязательное для каждого тестирование на коронавирус.

Затронул военный комиссар и тему «уклонистов».

- Интернет пестрит объявлениями, где мошеннические фирмы обещают «помочь призывникам» получить отсрочку или военный билет, - рассказывает Игорь Ясько.

Как поясняет военком, во-первых, это незаконно, во-вторых, под видом юридической помощи, такие фирмы просто вытягивают деньги у призывников и их родителей. Ведь, то, что там предлагают и рассказывают ребятам, они могли бы узнать в военкомате, если бы не побоялись и пришли.

- Иногда юноша даже не знает, что у него уже имеются основания, по которым он может получить освобождение или отсрочку от армии. А что касается выдачи военного билета, то это имеет право делать только военный комиссариат, - подчеркнул Игорь Александрович.

Кстати, если у призывника и его родителей возникли какие-либо вопросы, они всегда могут обратиться по телефону «горячей линии» 8 (4712) 70-07-46; 70-07-63; 70-07-62; 70-07-51; 70-07-26 ежедневно с 9.00 до 18.00.