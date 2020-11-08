Курянка лишилась крупной суммы, устанавливая "антивирусную программу"

Мошенники предложили скачать некую программу Фото: Светлана ВОЛКОВА

Жительница Курского района, устанавливая "антивирусную программу", лишилась почти 200 тысяч рублей.

Мошенничество началось по стандартной схеме – женщине якобы представители банка сообщили о взломе ее банковской карты. Но на этот раз вместо требования предоставить данные банковской карты, предложили скачать на телефон якобы антивирусную программу.

Ее название необходимо было набирать исключительно под диктовку. Таким образом вместо защитного ресурса женщина скачала программу удаленного доступа, предоставляющую преступникам возможность управлять всеми данными, имеющимися в телефоне. Таким образом преступники похитили с ее счета все сбережения, рассказали в полиции.

Полиция напоминает о необходимости быть бдительными ко всем интернет-программам, которые устанавливаются на телефон. Прежде необходимо несколько раз проверить отзывы о программе.

Чтобы не получать звонков от мошенников на телефон можно установить программу, блокирующую спам-звонки.