Курян предупредили о плохой видимости на дорогах

Днем столбик термометра поднимется до +10 Фото: Светлана ВОЛКОВА

По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с девяти часов вечера 8 ноября в течение суток будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь. Днем без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью 1 - 6º тепла, днем 5-10º.

Одна из наиболее серьезных опасностей для автомобилистов - туман. Это природное явление значительно ограничивает видимость вокруг автомобиля, что напрямую влечет увеличение количества столкновений, наездов и прочих дорожно-транспортных происшествий.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима.