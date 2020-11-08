Смертельное ДТП под Курском: "Лада" врезалась в КАМАЗ

Авария произошла вечером Фото: Светлана ВОЛКОВА

Авария произошла 8 ноября около шести часов вечера. 40-летний водитель авто "Лада Гранта" ехал по автодороге "Курск-Касторное" со стороны поселка Касторное в направлении Курска.

- По предварительным данным на 68-м километре автодороги он не справился с управлением и врезался в КАМАЗ с прицепом, который стоял на полосе дороги из-за того, что был неисправен, - рассказали в ГИБДД региона.

В результате погибла на месте аварии 61-летняя пассажирка "Лады", водитель доставлен в Щигровскую ЦРБ.