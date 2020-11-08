В Курске установят 12 новых светофоров

Ситуация на дорогах в Курске оставляет желать лучшего Фото: Светлана ВОЛКОВА

На пересечении улиц Ватутина и Димитрова областного центра установили два новых светофора. Они расположены у домов №№ 24 и 25.

- Этот перекресток отличается интенсивным движением автомобильного транспорта. В часы пик здесь нередко возникали дорожно-транспортные происшествия, - рассказал заместитель директора СМЭП города Курска Александр Жиляев.

В ближайшее время мигающий желтый светофор типа Т.7 появится вблизи пешеходного перехода по улице Димитрова, д.34 в районе детского сада №33. Он предназначен для светового оповещения и привлечения внимания водителей о приближении к пешеходной дорожке. Кроме этого, дорожники здесь установили две искусственные неровности.

До конца года в Курске планируют установить 12 новых и реконструировать восемь существующих светофоров по Проспекту Ленинского Комсомола: на Льговском повороте, по адресу ПЛК-ул.Серегина, ПЛК-РТИ, ПЛК-з-д «Аккумулятор», ПЛК-ТЭЦ-1, ПЛК-около д.№21, ПЛК-ул. Лесная и ПЛК-Волокно.