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Режим самоизоляции по коронавирусу: в Курске возобновляются выплаты для некоторых категорий родителей

Компенсации положены на период дистанционного обучения
Ольга ДАНИЛОВА
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До 22 ноября часть учеников переведена на дистанционку

До 22 ноября часть учеников переведена на дистанционку

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Внесены изменения в Порядок обеспечения продуктовыми наборами или денежной компенсацией учащихся из малоимущих, многодетных и (или) социально незащищенных семей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы с применением электронного обучения и дистанционно.

- Право на выплату имеют родители (законные представители) обучающихся. Право на выплату наступает с 9 ноября 2020 года и распространяется на период принятия решения по реализации образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, - пояснили в администрации региона.

Сбор необходимых документов будет организован в общеобразовательных учреждениях города с 9 ноября. Выплаты поступят на банковский счет родителя (законного представителя), указанный в заявлении.