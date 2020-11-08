В Курской области заразились коронавирусом еще 139 человек

В Курской области за минувшие сутки заразились коронавирусом 139 человек. Об этом сообщил региональный оперштаб 8 ноября. Новые случаи по районам и городам распределились следующим образом: Курск - 59, Железногорск - 27, Беловский район - 20, Фатежский - 12, Суджа и район - по четыре, Фатеж - четыре, Дмитриев - два, Медвенский и Пристенский районы - по два, Обоянь - один, Хомутовский район - один, Железногорский - один.

Всего с начала эпидемии зарегистрировали 11 972 инфицированных. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 276 человек, на ИВЛ – 116 пациентов.

Окончили лечение 8 807 курян, накануне выписали 118 пациентов. На сегодняшний день скончались 123 человека, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.