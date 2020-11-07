В Курской области ночью и утром ожидается туман

Температура воздуха ночью составит +1…+6 ºС, днем +5…+10 ºС Фото: Яна ШЕЛЕСТ

По прогнозу Курского Гидрометцентра на территории Курской области с вечера 7 ноября и в течение суток будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.

Ночью и утром местами туман. Ветер западный 8-13, днем местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью составит +1…+6 ºС, днем +5…+10 ºС.

Спасатели напоминают курянам, что туман представляет для автомобилистов серьезную опасность. Ограничение видимости на дорогах приводит к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий. Во время тумана спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, то следует максимально снизить скоростной режим.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в Службу спасения по номеру телефона 112.