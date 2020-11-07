В Курск прибыл «Поезд Победы»

Авторы практически создали машину времени, которая переносит посетителей в поезд, несущийся по дорогам войны

На железнодорожный вокзал Курска прибыл «Поезд Победы». В его составе разместили единственную в мире передвижную историко-художественную экспозицию, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Застывшие мгновения жизни большой страны... Лица людей, их жесты, оригинальные предметы периода Великой Отечественной войны, а также героиня по имени Лидия, от лица которой ведется рассказ, — все вместе позволяет поведать проникновенную историю, дающую возможность увидеть войну глазами участников тех событий. Благодаря сплаву классического и современного подходов к созданию исторической экспозиции авторы практически создали машину времени, которая переносит посетителей в поезд, несущийся по дорогам войны.

Из-за пандемии коронавируса посетить экспозицию смогли заранее организованные группы студентов, участников военно-патриотических клубов и ветераны локальных военных конфликтов. Планируется, что в мае «Поезд Победы» вновь проедет по осенним маршрутам и в случае улучшения эпидемиологической ситуации посетить уникальный музей на колесах смогут все желающие.