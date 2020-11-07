Число умерших из-за коронавируса в Курске на 7 ноября 2020 года составило 119 человек

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 228 человек Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На сегодняшний день от тяжелой ковидной пневмонии в Курско области скончались 119 человек. Четыре женщины умерли за последние сутки - 63, 65, 67 лет и 82 года.

Всего зарегистрировано 11 833 заболевших коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердился у 136 человек.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 228 человек, на ИВЛ – 108. Всего выписали 8 689 (+46) пациентов.

В курском роддоме сломалось оборудование, подающее кислород. 38 пациентов с коронавирусом экстренно перевели в другие больницы.