Число заболевших коронавирусом в Курске на 7 ноября 2020 года составило 11 833 человек

За последние сутки диагноз подтвердился у 136 человек Фото: Из архива "КП"

По данным оперативного штаба на 7:30 7 ноября, в Курской области всего зарегистрировано 11 833 заболевших коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердился у 136 человек, как и в предыдущий день.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 228 человек, на ИВЛ – 108. Всего выписали 8 689 (+46) пациентов.

На сегодняшний день от тяжелой ковидной пневмонии скончались 119 человек, четыре женщины за последние сутки - 63, 65, 67 лет и 82 года.

Динамика прироста по сравнению с предыдущим днем

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +69

Тимский +10

Горшеченский +6

Кореневский +6

Мантуровский +6

г. Щигры +6

Касторенский +4

Обоянский +4

г. Железногорск +4

Глушковский +3

г. Льгов +3

г. Обоянь +3

г. Дмитриев +2

Конышевский +1

Курский +1

Льговский +1

Медвенский +1

г. Рыльск +1

Рыльский +1

Советский +1

Солнцевский +1

г. Фатеж +1

Железногорский р-н +1

В остальных муниципалитетах случаев COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.