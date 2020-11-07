Число заболевших коронавирусом в Курске на 7 ноября 2020 года составило 11 833 человек

За последние сутки диагноз подтвердился у 136 человек
Фото: Из архива "КП"
По данным оперативного штаба на 7:30 7 ноября, в Курской области всего зарегистрировано 11 833 заболевших коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердился у 136 человек, как и в предыдущий день.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 228 человек, на ИВЛ – 108. Всего выписали 8 689 (+46) пациентов.
На сегодняшний день от тяжелой ковидной пневмонии скончались 119 человек, четыре женщины за последние сутки - 63, 65, 67 лет и 82 года.
Динамика прироста по сравнению с предыдущим днем
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +69
Тимский +10
Горшеченский +6
Кореневский +6
Мантуровский +6
г. Щигры +6
Касторенский +4
Обоянский +4
г. Железногорск +4
Глушковский +3
г. Льгов +3
г. Обоянь +3
г. Дмитриев +2
Конышевский +1
Курский +1
Льговский +1
Медвенский +1
г. Рыльск +1
Рыльский +1
Советский +1
Солнцевский +1
г. Фатеж +1
Железногорский р-н +1
В остальных муниципалитетах случаев COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.