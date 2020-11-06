В лесу под Курском убрали свалку

В уборке леса приняли участие и волонтеры Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Комитет природных ресурсов области инициировал уборку мусора на границе поселка Тепличного Железногорского района и земель лесного фонда. В уборке леса приняли участие и волонтеры МГОКа.

Участники акции собрали около 15 тонн бытового мусора. Технику для уборки - автомобиль МАЗ и погрузчик - безвозмездно предоставил житель Железногорского района.

«В рамках лесного надзора ведется активная работа с арендаторами по очистке лесов от мусора. Сотрудники комитета проводят также административные расследования по установлению лиц, виновных в образовании несанкционированных свалок в лесах», - отметил председатель комитета природных ресурсов области Константин Поляков.