На курскую школьницу упали футбольные ворота

По делу проводятся следственные действия Фото: Из архива "КП"

Щигровский следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 58-летнего заместителя директора одной из средних общеобразовательных школ Тимского района. Женщину подозревают в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

30 июля 2020 года вечером 12-летняя девочка находилась на школьной спортплощадке. Школьница повисла руками на перекладине ворот для мини-футбола, которые были плохо закреплены. Ворота упали на голову девочке, причинив ей серьезные травмы.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.