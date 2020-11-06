На Ермошкином озере в Курске продолжаются работы

В перспективе установка Динопарка, детских площадок и благоустройство самого пляжа

Ермошкино озере в Курске постепенно преображается. До конца месяца подрядчик должен завершить второй этап благоустройства. Уже установили фонарные столбы, провели освещение, поставили понтон. В понедельник должна появиться и лодочная станция.

Есть медпункт и туалеты. Готовится к сдаче баскетбольная и велосипедная площадки, а также площадка для скейтборда. В ближайшие дни строители начнут монтировать 120-ти метровое ограждение набережной.

Сейчас рабочие заканчивают укладку дорожек. В перспективе - установка Динопарка, детских площадок и благоустройство самого пляжа.

Работы на Ермошкином озере ведутся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». К строительству подрядчик приступил еще в мае, но завершить в срок, 1 ноября, не успел. Теперь ему грозят штрафные санкции.