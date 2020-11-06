Субботник состоится ноября в 12:30, сбор возле школы № 55
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
8 ноября, в субботу в Курске пройдет экологический субботник. В нем могут принять участие все желающие.
От вас потребуется:
написать в личные сообщения куратору https://vk.com/id525729087;
взять с собой: маски, перчатки (приветствуются), воду (по желанию), мусорные пакеты (приветствуются), хорошее настроение;
прийти в нужное время в удобной одежде;
привести своих друзей и близких.
Субботник состоится 8 ноября в 12:30, сбор возле школы № 55.