Субботник состоится ноября в 12:30, сбор возле школы № 55 Фото: Яна ШЕЛЕСТ

8 ноября, в субботу в Курске пройдет экологический субботник. В нем могут принять участие все желающие.

От вас потребуется:

написать в личные сообщения куратору https://vk.com/id525729087;

взять с собой: маски, перчатки (приветствуются), воду (по желанию), мусорные пакеты (приветствуются), хорошее настроение;

прийти в нужное время в удобной одежде;

привести своих друзей и близких.

Субботник состоится 8 ноября в 12:30, сбор возле школы № 55.