В курском роддоме сломалось оборудование, подающее кислород

Пациентам средней тяжести кислород подают из баллонов Фото: Из архива "КП"

Вечером 5 ноября в Курском городском роддоме сломался газификатор, автоматически подающий кислород. 38 тяжелых пациентов с коронавирусом экстренно перевели в областную клиническую больницу, БСМП и больницу № 6. Все они сейчас в реанимации.

На лечении в городском роддоме осталось 87 человек, 15 из них - нуждаются в кислороде. Пациентам средней тяжести кислород подают из баллонов. В ближайшее время этих больных переведут в БСМП. В роддоме останутся порядка 60 пациентов, не нуждающихся в кислороде.

Как сообщила главный врач городского роддома Наталья Мальцева, неисправность газификатора устраняется.

За минувшие сутки в Курской области от коронавируса скончались трое мужчин 70, 58 и 70 лет и женщина 60 лет. Всего за время пандемии в регионе умерло от ковид 115 человек.