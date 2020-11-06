В курской областной больнице скончался еще один врач

Коллеги и пациенты ценили Олега Михайловича за профессионализм, доброжелательность, чуткое и внимательное отношение к людям Фото: соцсети

5 ноября 2020 года на 77 году жизни после тяжелой болезни безвременно ушел из жизни врач-уролог высшей квалификационной категории урологического отделения Олег Михайлович Крестинин.

Олег Михайлович работал в областной клинической больнице с 1973 года. Для многих сотрудников он был не просто коллегой, а наставником и учителем, всегда готовым поделиться опытом, советом и помочь в непростой клинической ситуации.

Коллеги и пациенты ценили Олега Михайловича за профессионализм, доброжелательность, чуткое и внимательное отношение к людям. Многолетний труд Олега Крестинина отмечен Почетными грамотами Министерства здравоохранения РФ и комитета здравоохранения региона, званием «Ветеран труда».

4 ноября 2020 года на 71 году жизни после тяжелой болезни безвременно ушел из жизни врач трансфузиологического кабинета отделения реанимации и интенсивной терапии Курской областной клинической больницы Нестеров Александр Михайлович.

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