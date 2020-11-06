В 2020 году в Курске подростки совершили 84 преступления

Сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых в группе, а также пьяными подростками Фото: Из архива КП.

С начала года в областном центре расследовано 84 преступления, совершенных подростками. При этом значительно сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых в группе, а также пьяными.

Чаще всего подростки совершают преступления имущественного характера или преступления против собственности, отметили на городской комиссии по делам несовершеннолетних.

В этом году сотрудники полиции провели 608 рейдов по местам, где часто собираются подростки и молодежь. Цель таких рейдов - пресечение административных правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.

На профилактический учет в этом году поставили 454 несовершеннолетних и 255 родителей, которые не исполняют родительские обязанности.