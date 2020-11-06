Курские школьники победили во Всероссийском конкурсе сочинений

Курские школьники приняли участие во всероссийском конкурсе Фото: Светлана ВОЛКОВА

Подведены итоги Всероссийского конкурса сочинений 2020 года. На федеральном этапе от Курска победителями стали Елизавета Коклина - ученица 9 класса школы №7, написавшая сочинение "Бессмертие, отлитое в бронзе", и Владимир Агафонов - ученик 5 класса школы №56, с работой "В атаку! Ура!".

На федеральный этап конкурса поступило 371 сочинение из всех субъектов Российской Федерации.

В состав жюри вошли лучшие учителя русского языка и литературы, педагогические работники институтов развития образования и повышения квалификации, системы высшего образования. Также в состав жюри были включены представители Российского исторического общества, сообщили в мэрии Курска.

Каждое сочинение оценивалось тремя экспертами, итоговая оценка выводилась как среднеарифметическое значение.