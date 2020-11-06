На ремонт жилья участникам Великой Отечественной войны в Курске потратили три миллиона рублей

Ветераны могут воспользоваться такой льготой, как ремонт жилья за счет бюджета Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске за счет средств городского бюджета продолжается работа по ремонту жилья участников, инвалидов Великой Отечественной войны, а также их вдов, сообщили в мэрии.

На 2020 год из средств бюджета города выделено три млн рублей на проведение соответствующих работ.

В этом году с заявкой на выполнение ремонта в администрацию Курска обратились 11 участников Великой Отечественной войны и 15 вдов.

По 14 адресам ремонт уже выполнен, полностью работы планируется завершить до конца года, пообещали чиновники.

Для рассмотрения возможности выполнения ремонта в следующем году нужно подать заявление в комитет жилищно-коммунального хозяйства Курска (ул. Ленина, 2, каб. 478). Дополнительная информация – по телефону 52-15-95.