Под Курском нашли артснаряд

Артснаряд вывезли для уничтожения Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

6 ноября в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение об обнаружении ВОП времен Великой Отечественной войны вблизи поселка Покровский Хомутовского района.

На место ЧП были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции, рассказали в МЧС.

Обнаруженный артснаряд 150 мм изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.