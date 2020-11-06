В Курске в аварии пострадала женщина-водитель

Авария случилась на северном въезде в город Фото: Светлана ВОЛКОВА

Авария произошла 5 ноября примерно в четыре часа дня на втором километре автодороги «Северный въезд в Курск» Курского района Курской области.

- 35-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Лада Калина», ехала со стороны Курска в сторону Москвы. По предварительным данным она допустила столкновение с автомобилем «Форд», за рулем которого был 41-летний водитель. Авто ехало в попутном направлении. В результате ДТП женщина-водитель получила ранения и была госпитализирована, - рассказали в ГИБДД региона.