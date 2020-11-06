В центре Курска выставят фотопортреты героев России

На выставке можно будет познакомиться также с личными историями каждого из героев Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 6 ноября по 10 декабря в Курске развернется ежегодный всероссийский фотопроект «Герои России, какими их не видел никто». На выставке, расположенной вдоль улицы Ленина, можно будет увидеть яркие фотопортреты настоящих героев нашего времени и окунуться в историю страны через личный опыт и воспоминания ветеранов. Открытая выставка продолжит серию мероприятий в рамках Года памяти и славы в России.

Ежегодный фотопроект благотворительного фонда «Память поколений» и известных fashion-фотографов «Герои России, какими их не видел никто» продолжает свое путешествие по российским городам и дарит возможность познакомиться с историями настоящих героев страны. Участники проекта обороняли Ленинград и Сталинград, штурмовали Грозный и освобождали школу в Беслане, воевали в Афганистане и ставили рекорды в космосе. Старшему из них уже 101 год, младшему — 35 лет. Впервые попав в объективы fashion-фотографов, они рассказали свои истории всему миру, пояснили суть проекта его организаторы.