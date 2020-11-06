В Курске разыскивают карманницу

Свидетелей просят обратиться в полицию Фото: Из архива КП.

Полиция разыскивает подозреваемую в краже кошелька с деньгами у жительницы Курска. Кража произошла на остановке «ул.Суворовская». После чего воровка направилась к ближайшему банкомату обналичивать деньги.

Благодаря кадрам видеонаблюдения получено изображение внешнего вида подозреваемой. Ее данные устанавливаются, сказали в полиции.

Все, кто располагает информацией о личности подозреваемой, могут круглосуточно сообщать в полицию по телефону 02, с мобильного 102.

Сама женщина может явиться в Северо-Западный отдел полиции (г.Курск, ул.Веспремская, 6) для выяснения всех обстоятельств произошедшего. В дальнейшем это будет учтено при разбирательстве, уточнили в УМВД.