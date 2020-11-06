Курянина задержали за серию краж из автомобилей

Подозреваемого задержали по звонку очевидца Фото: Из архива КП.

Большинство преступлений было совершено на территории обслуживания Северо-Западного отдела полиции. В конце октября сразу трое курян обратились с заявлением о кражах из автомобилей.

Вор вскрывал машины ночью и забирал из салона все ценные вещи. Воровал автомагнитолы, электроинструменты, гаечные ключи и даже сувениры. Задержать преступника помог очевидец очередного преступления. Рано утром мужчина заметил из окна своей квартиры, как неизвестный пытается проникнуть в чужой гараж и вызвал сотрудников полиции.

Стражи порядка оперативно отреагировали на сообщение и задержали подозреваемого на месте преступления. При осмотре квартиры 39-летнего задержанного оперативники обнаружили и изъяли украденное имущество на общую сумму около 30 тысяч рублей. В ходе следствия также установлена причастность курянина к кражам электроинструментов с территории дачных участков, сказали в УМВД.

По всем фактам краж возбуждены уголовные дела. Похищенное имущество будет возвращено законным владельцам.