Курянина задержали за ограбление собственной бабушки

Курянин может провести в колонии несколько лет Фото: Из архива КП.

Молодой человек жил в доме пенсионерки, нигде не работал и вел антиобщественный образ жизни. Периодически он просил у пожилой родственницы деньги на сигареты. Когда это произошло в очередной раз, женщина отказала ему и предложила начать зарабатывать на свои расходы. Это вызвало у курянина вспышку гнева. Он отобрал у пенсионерки ее кошелек и убежал. Внутри были 15 тысяч рублей, пенсионное удостоверение и другие документы. Женщина сразу же обратилась в полицию и парня удалось задержать в течение нескольких часов. Потратить он еще ничего не успел, все имущество было возвращено владелице.

В Северо-Западном отделе полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 161 УК РФ Грабеж. Ее санкция предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет, сказали в полиции.