В Курске в ДТП пострадали двое взрослых и ребенок

Ежедневно в регионе происходят аварии с пострадавшими Фото: Светлана ВОЛКОВА

ДТП произошло 5 ноября примерно в 15 часов 50 минут на улице Запольная в районе дома 47 в Курске. 30-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2115» ехал со стороны улицы Аэродромная в направлении проспекта Дружбы Курска.

По предварительным данным он врезался в "Шевроле", за рулем которого была 19-летняя девушка. От удара иномарка врезалась в двигавшийся в попутном направлении автомобиль «Лада Калина», за рулем которого была 39-летняя женщина-водитель.

В результате ДТП получили травмы водитель «ВАЗ» и пассажиры: 33-летняя женщина и пятилетняя девочка-пассажир. Водители трезвы.