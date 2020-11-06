В центре Курска иномарка на тротуаре сбила трех человек

Иномарку выбросило ударом на тротуар в районе дома по улице Ленина 61 Фото: Светлана ВОЛКОВА

Страшное ДТП произошло в центре Курска. 27-летняя девушка за рулем "Ягуара" ехала по улице Ленина в сторону площади Перекальского.

- По пути на перекрестке улиц Ленина и Мирной "Ягуар" врезался в "Киа Соул", за рулем которого был 52-летний водитель, - рассказали в ГИБДД региона. - "Киа" ехал со стороны Садовой в сторону Мирной. От удара "Киа Соул" выбросило на тротуар по улице Ленина в районе дома 61.

Иномарка сбила трех человек, которые в этот момент были на тротуаре - двух 17-летних парней и 68-летнего пешехода.

Пострадавшие ранены, скорая доставила их в больницы. Полиция разбирается.

Кстати, это не первое ДТП, которое происходит на этом перекрестке в центре Курска. До этого здесь случались уже аналогичные аварии, когда авто выбрасывало на тротуар.