В Курской области сирота добивается жилья через суд

Курянка просит предоставить ей за счет бюджета жилье Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области девушка обратилась в прокуратуру с просьбой помочь получить законное жилье. Мать курянки лишена родительских прав, отец умер. Девушка относится к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пояснили в ведомстве.

Несмотря на то, что курянка была поставлена на учет для получения жилья, к концу 2020 года благоустроенное жилье она не получила.

Прокуратура Касторенского района подала в суд иск, в котором требует обязать Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области предоставить курянке благоустроенное жилье по договору найма за счет бюджета Курской области.