Курянина суд отправил в колонию за вождение в пьяном виде

Водителя уже наказывали до этого за вождение пьяным Фото: Светлана ВОЛКОВА

Кировский районный суд вынес приговор по уголовному делу против 28-летнего жителя Курска. Его признали виновным по ст. 264.1 УК РФ.

Мужчину до этого уже лишали водительских прав и штрафовали за вождение пьяным.

Несмотря на это 21 июня после выпивки мужчина снова сел за руль автомобиля. Во время движения по улицам города автомобиль под управлением курянина остановили сотрудники ДПС.

Во время проверки водителя выяснилось, что он пьян.

Суд с учетом непогашенной судимости дал курянину год и три месяца исправительной колонии строгого режима.

Также ему запрещено водить транспорт на два с половиной года.